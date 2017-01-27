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27 января 2017
26 января 2017
Главные новости ХМАО
16:13  27 января 2017 1

Первый зам Комаровой прокомментировал громкое увольнение в медиасообществе

Комарова. День второй. Нефтеюганск, шипилов алексей
Алексей Шипилов (слева) утверждает, что в истории с увольнением гендиректора ИД "Новости Югры" нет политической подоплекиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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В увольнении генерального директора издательского дома «Новости Югры» Анатолия Феденева нет политического оттенка. Топ-менеджер покинул свой пост из-за отсутствия достижения поставленных перед ним задач. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил «URA.RU» первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов.

«Анатолий Феденев освобожден от должности исключительно по причинам неэффективного управления: топ-менеджер не справляется с сегодняшней ситуацией на предприятии и не имеет стратегического решения по выводу холдинга „Новости Югры“ из системного финансово-экономического кризиса. Еще в 2014 году правительство ХМАО— Югры как учредитель и 100%-ный акционер ИД „Новости Югры“ определило задачи и бюджеты, поставив перед предприятием цели — навести порядок: снизить расходы за счет реструктуризации, централизовать активы и управление, привлечь инвестиции и модернизировать производство, расширить портфель заказов за счет пересмотра ценовой политики. К 2016 году „Новости Югры“ должны были стать безубыточным предприятием, на деле же — завершили год по-прежнему с отрицательным финансовым результатом», — комментирует первый замгубернатора Югры.

Ответственность за положение дел в учреждении была возложена на Феденева. По версии Шипилова, никаких политических причин за решением об увольнении гендиректора нет. «Я хочу успокоить коллектив всего издательского дома: ликвидация, закрытие „Новостей Югры“ — это крайняя мера, и сейчас она не рассматривается. Мы намерены сохранить трудовой коллектив, но для этого нам необходимо эффективное прибыльное предприятие», — утверждает собеседник.

Издательский дом, как уже сообщало «URA.RU», временно возглавит Денис Колосов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Сейчас новый руководитель холдинга занимает должность директора по развитию и работает в организации три месяца. Анатолий Феденев управлял ИД «Новости Югры» с 2014 года, сменив на посту Андрея Стельмаха — руководителя, которого критики регулярно обвиняли в развале вверенного ему предприятия в 2012—2014 годах.

Эльдар Булатов
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