16:03 27 января 2017 2

Дубровский намерен помочь развитию самого молодого горнолыжного курорта Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский поручил властям Кусинского района в трехмесячный срок представить программу туристического развития. Главным объектом должен стать самый молодой горнолыжный курорт региона — «Евразия», сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы области по итогам его поездки в муниципалитет.

«Специализация района — прием гостей. Нужно привести территорию в такое состояние, чтобы не было стыдно это делать. Куса не вошла в туристический кластер „Синегорье“, у которого есть перспективы получения федерального финансирования. Нет у района и собственной программы развития этого направления. Местным властям поставлена задача через три месяца защитить такую программу. Нужно искать новые решения, которые могут быть интегрированы с горнолыжным курортом „Евразия“. На курорте все должно сиять с вечера пятницы до утра понедельника, чтобы не было отбоя от отдыхающих. Туристическое направление района должно развиваться и быть устойчивым», — подчеркнул Дубровский.

Горнолыжный курорт «Евразия» открылся с сезона 2014/2015 и уже вышел на показатель в 300 тыс. подъемов за сезон. Региональные и местные власти рассмотрят вопрос об организации в муниципалитете третьего урока физкультуры для школьников на территории комплекса. Кроме того, «Евразия» может стать местом проведения спортивных мероприятий.

«Евразия» вышла на 300 тыс. подъемов за сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собственные доходы Кусинского района в 2016 году составили 208 млн рублей — это четверть всего местного бюджета. Среди невыполненных поручений губернатора — сокращение финансовых резервов. В район неохотно идут инвесторы. Малый бизнес работает исключительно в сфере услуг. Инвестиционные программы в 2017 году будут реализовывать «МетАгломерат» и Кусинский литейно-механический завод, есть перспективы развития у нового предприятия по изготовлению ювелирных изделий. На 2,2% — до 622,2 млн рублей — вырос оборот малых предприятий района.

Губернатор Борис Дубровский поручил министерствам экономического развития и сельского хозяйства с привлечением специалистов ЮУрГУ детально изучить предложения предприятия «Прибор», у которого есть перспективы выпуска инновационной высокотехнологической продукции для ВПК, аэрокосмической и нефтегазовой отраслей, а также внутриобластной кооперации с машиностроительными и металлургическими предприятиями региона. Среди других точек роста района — развитие крестьянско-фермерских и кооперативных хозяйств и переработки сельхозпродукции, добыча и розлив питьевой воды, разработка месторождений баритовой руды и кирпичной глины.

Особое внимание губернатор обратил на предприятия, чьи объемы производства и выручки несопоставимы с низким уровнем зарплаты и существуют подозрения в «серых» схемах ее выплаты.