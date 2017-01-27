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27 января 2017
16:20  27 января 2017 12

В скандальной спецшколе, где пытали подростка, избивают и насилуют воспитанниц

Клипарт. Насилие , страх, боль, насилие, женщина, изнасилование
В спецшколе закрытого типа регулярно насилуют воспитанницФото: depositphotos.com © URA.RU

В спецшколе закрытого типа в Сургуте избивали и насиловали девочек. Об этом рассказала мать одной из пострадавших воспитанниц.

По словам матери, у девочек, которые содержатся в спецшколе, вымогали деньги, забирали сотовые телефоны, а также избивали и насиловали. По словам женщины, все это делал один из воспитанников учебного заведения, которого зовут Артур. «Дочь сказала, что неоднократно было сексуальное насилие. Он сказал ей и еще одной девочке, что будет с ними спать, иначе им будет плохо. Одной девочке он порезал ухо канцелярским ножом, но воспитатели заставили ее написать заявление, что она ударилась о дверцу шкафа», — рассказала мать девочки местному телеканалу СТВ. По данным «URA.RU», речь может идти о том же подростке, которому приписывают вымогательство и пытки кипятком другого воспитанника спецшколы.

Мать изнасилованной девочки уверяет, что детей запугали, а на их жалобы никто не реагирует. Более того, после обращений к воспитателям воспитанников избивают еще сильнее. Женщина утверждает, что ходила с заявлением в прокуратуру, где ей отказали. Сейчас она собирается обратиться в следственный комитет.

Ранее стало известно, что один из воспитанников спецшколы закрытого типа госпитализирован с сильными ожогами ног. По версии его родителей, ребенка пытали, вымогая деньги, причем происходило это на глазах у воспитателей. Детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова заявляла «URA.RU», что подросток сам виноват в своих травмах, поскольку получил якобы получил обморожение ног и пытался согреться с помощью горячего душа.

Спецшкола закрытого типа печально прославилась после нескольких массовых побегов воспитанников. В учреждении сменился директор. Сейчас школу возглавляет Андрей Сенин.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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