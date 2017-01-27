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27 января 2017
26 января 2017
Главные новости Челябинской области
15:52  27 января 2017 1

В Челябинске наркоман с гранатой устроил ЧС. Полиция и МЧС провели спецоперацию

Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1
Неизвестный порядком переполошил соседейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец, запершийся в квартире в Тракторозаводском районе города, угрожал взорвать гранатой соседей. Из дома по улице Марченко, 37, эвакуированы жильцы. Территория оцеплена силовиками, там же находятся сотрудники МЧС, спасатели и сотрудники «Скорой помощи».

Как сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области, спецоперация уже завершена. «Пока можем сказать, что все обошлось благополучно, обошлось без пострадавших», — заявили в полиции.

Подробности произошедшего будут известны в ближайшее время. Пока состояние мужчины и наличие у него оружия являются только предположениями очевидцев.

Алексей Шумов
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