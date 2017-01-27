Суд оставил блогера Соколовского под стражей

15:53 27 января 2017 16

Руслан Соколовский останется под стражей до 22 февраля Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Свердловский областной суд на заседании в пятницу, 27 января, отклонил апелляционную жалобу адвокатов блогера Руслана Соколовского — Станислава Ильченко и Алексея Бушмакова — об изменении меры пресечения подсудимому, передает из зала суда корреспондент «URA.RU».

Заседание прошло в закрытом режиме, однако на оглашение постановления о мере пресечения представителей прессы все-таки пустили. Самого Соколовского в зале суда не было — с ним общались по видеосвязи. На экране было видно, как арестант читает за решеткой книгу. В самом зале кроме журналистов никого не было.

Адвокаты настаивали, что Соколовский, находящийся в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста, может быть выпущен, так как не представляет опасности для окружающих. По его роликам до сих пор не проведена экспертиза, доказывающая, что они носят преступный характер.

Однако судья Ольга Кошубина приняла решение не изменять меру пресечения подсудимому, оставив его под арестом еще на один месяц — до 22 февраля включительно. Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов не была удовлетворена.

Сторона обвинения полагает, что Соколовский склонен к совершению преступлений. Однако до сих пор нет результатов экспертизы о том, что его прошлое деяние является преступлением, говорят адвокаты Соколовского.

По мнению защитников блогера, применяется практика двойных стандартов, ввиду того, что результаты экспертизы, проведенной по заказу обвиняемого профессорами, не принимаются в суде.

Обжаловать меру пресечения Соколовскому можно с помощью кассационной жалобы, однако подавать ее, как полагают адвокаты, бесполезно. Ранее стало известно, что мать блогера оказалась в больнице, ей необходимо пройти обследование.

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский в начале августа 2016 года снял ролик о том, как он ловил покемонов в Храме на Крови. Видео вызвало шквал возмущения со стороны верующих и заинтересовало правоохранительные органы. После этого Руслан выпустил ролик с названием «Идеальный православный брак?», в котором откровенно троллил правоохранителей и РПЦ. Против блогера возбуждено уголовное дело по двум статьям УК — за оскорбление чувств верующих и экстремизм.