16:38 27 января 2017 8

Татьяна Мерзлякова призвала оправдать осужденную за репост воспитательницу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила за отмену приговора и выплату компенсации Евгении Чудновец. Такой исход стал бы, по мнению омбудсмена, наиболее приемлемым вариантом разрешения дела воспитательницы из Екатеринбурга, отправленной в колонию за репост в социальных сетях.

В своем обращении, оказавшемся в распоряжении «URA.RU», Мерзлякова ссылается на статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает право на свободу распространения информации. Согласно этой же норме, для защиты общественно значимых интересов государство имеет право вводить ограничения на распространение информации, однако они должны быть «пропорциональны преследуемым целям».

«Анализ ситуации и документов, имеющихся в деле Евгении Чудновец, позволяет прийти к выводу о том, что уголовное наказание за репост в социальных сетях в том контексте, в котором происходило размещение этой информации, представляет собой непропорциональное вмешательство государства в свободу распространения информации», — считает Мерзлякова.

Учитывая очевидный «перевес», уполномоченный по правам человека считает, что у защиты есть все шансы добиться отмены приговора, поскольку кассационная инстанция, рассматривая дело Чудновец, может сослаться именно на 10-ю статью Конвенции. В противном случае, по мнению Мерзляковой, «дело Евгении имеет все шансы пополнить список особо позорных дел в отношении России».

Чудновец, напомним, осуждена за репост трехсекундного видео с обнаженным ребенком, стоящим в душевой с вставленным между ягодиц предметом, похожим на карандаш. Евгения утверждала, что этим видео она хотела привлечь внимание общественности и правоохранителей к издевательствам, однако суд ей не поверил, приговорив к реальному сроку заключения.