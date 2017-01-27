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27 января 2017
16:17  27 января 2017 4

«Вы очень разные „животные“ Леша и Тёма». Собчак дала оценку дебатам Навального и Лебедева

Ксения Собчак в споре встала на сторону Артемия Лебедева (справа)Фото: Instagram Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак осталась недовольна теледебатами между оппозиционером Алексеем Навальным и бизнесменом Артемием Лебедевым. которые она вела на «Дожде». При этом Собчак в симпатиях больше склоняется к взглядам Лебедева, называя Навального «левым» с популистскими обещаниями.

По мнению Собчак, дебаты оказались странными и сбивчивыми. «Вы очень разные „животные“ Леша и Тема», — написала Собчак в своем Instagram. При этом телеведущая признала и свои ошибки, отметив, что она ожидала страшных разоблачений Артемия Лебедева и критики Навального как политика, но, по ее мнению, весь спор сошел к разговору: «три рубля за рыбу деньги». «Я понимаю, что самое интересное, что надо было „вытянуть“ — это драматическую разницу героев: право-буржуазных (очень мне близких) взглядов Лебедев и стремительно левеющих (взглядов) к выборному году Навальный», — пишет Собчак.

Лебедева она называет примером хорошего интеллектуального бизнеса, который не хочет «социальной ответственности» и у него нет желания всем нравиться. «И вообще, любит много работать, хорошо жить и не любит (судя по всему) иждивенцев и лентяев даже больше коррупционеров», — отмечает телеведущая.

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С другой стороны, она дает оценку Навальному, который хочет выступать как народный протестный кандидат и как политик не может наплевательски относиться к социальной сфере, а потому ему нужно «надо пообещать большой (читай нереальный) прожиточный минимум. Он, как любой политик мечтающий об успехе в бедной стране, обязан быть левым».

При этом она отмечает, что такие, как Лебедев «весь этот социализм презирают и правильно делают».

Раскритиковали дебаты и подписчики Собчак: «Конечно, это не дебаты. Лебедев больше молчал. Навальному было неловко. Не все алкаши и лентяи. И везде есть алкаши и лентяи», «Обоих по-отдельности слушал с огромным удовольствием. Все вместе, к сожалению, получилось какой-то кашей. Не развернулись в споре совершенно», «Неудачный эфир, но не всегда же все должно получаться!» — отмечают они.

Поводом для дебатов стал спор в соцсетях между Лебедевым и Навальным, где оппозиционер обвинял бизнесмена в нечестных гозаказах, а бизнесмен заявил, что не может промолчать, так как «ближайший год вся либеральная пресса будет срать в мозги» из-за президентских амбиций Навального. Либералы решили выяснить отношения в прямом эфире. Однако многих зрителей их дебаты разочаровали.

Нина Калинина
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