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10:26  30 января 2017 2

«Бизнес может схлопнуться». В Тюменской области не хватает онлайн-касс

Клипарт октябрь. Нижневартовск., касса, кассовый аппарат
Тюменской области нужны 29 тысяч онлайн-кассФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюменской области дефицит онлайн-касс, об этом рассказали представители производителя аппаратов на круглом столе. Во время совещания представителей налоговых органов с бизнес-сообществом, рассматривали реализацию закона об интернет-расчетах малого бизнеса.

Согласно Федеральному закону, с 1 июля 2017 года запрещается применение касс старого образца.

Представитель производителя новых кассовых аппаратов рассказал, что официально заявленная цена онлайн-касс в 14 000 рублей — гипотетическая. Таких аппаратов в Тюмени нет. Самый дешевый стоит 26 000 рублей. Да и тех -дефицит. Чтобы получить кассу, нужно заказать ее за 90 дней.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 349 онлайн-касс. Всего в Тюменской области 29 875 предпринимателей.

«Может сложится ситуация, когда предприниматели просто не успеют до лета обзавестись кассами. Для многих это тяжелая финансовая нагрузка. Ведь в малом бизнесе никто не жирует. А другие не смогут их подключить, особенно в деревнях. Это может привести к „схлопыванию“ части бизнеса из-за возросших затрат. Очень похоже на ситуацию с системой „Платон“», — рассказал Владимир Панов, президент ассоциации по малому и микробизнесу Тюменской области.

Представители налоговой рассказали, что федеральный закон обязателен к исполнению. Проверки бизнесменов будут проводится по списку зарегистрированных предприятий. Поначалу проверяющие обойдутся предупреждениями. После начнут штрафовать согласно Административному кодексу.

Владимир Балтунов
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