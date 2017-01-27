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27 января 2017
16:23  27 января 2017 1

Мир уже начал меняться. Глава МИД Германии Вальтер Штайнмайер снят с должности

Франк-Вальтер Штайнмайер, лекция в УрФУ. Екатеринбург, штайнмайер франк-вальтер
Вальтер Штайнмайер покинул пост министра иностранных дел ГерманииФото: Анна Майорова © URA.RU

Глава внешнеполитического ведомства германии Франк-Вальтер Штайнмайер по указу президента страны Йоахима Гаука отстранен от должности. Пост главы МИД ФРГ достался председателю Социал-демократической партии и экс-министру экономики Зигмару Габриэлю.

Вначале глава государства освободил обоих министров от занимаемых должностей, а затем передал МИД в ведение Зигмара Габриэля.

«Именем Федеративной Республики Германия я освобождаю Франка-Вальтера Штайнмайера от его должности главы МИД, благодарю его и выражаю ему признание», — сообщил немецкий лидер в ходе церемонии, которая прошла в резиденции Гаука, замке Бельвю. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что на этой церемонии присутствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она поздравила Габриэля с назначением на пост главы немецкой дипломатии.

Франк-Вальтер Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел с 2013 года, а в этом году он собирается баллотироваться в президенты Германии, отмечает «Утро.ру».

После избрания Дональда Трампа президентом США Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что положен конец миропорядку, который существовал в ХХ веке. «С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом», — цитировала «Газета.Ru» Штайнмайера.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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