16:43 27 января 2017 3

Шпицы остались без новых хозяев, а их покупатели - без денег Фото: Pixabay

Несколько уральских девушек, мечтающих о щенках шпица, пострадали от рук злоумышленников. Любительницы собак пересылали заводчикам деньги, а те переставали выходить на связь.

Как сообщила «URA.RU» жительница Екатеринбурга Анна Шумкова, перед Новым годом она решила приобрести щенка. Девушка через интернет связалась с жительницей Новосибирска Надеждой Винокуровой, которая предложила привезти собак в Екатеринбург.

«В WhatsApp она показала мне фото щенков. Затем попросила скинуть ей 15 тыс. рублей предоплаты на карточку. Надежда должна была приехать еще 22 декабря. Но сначала уверяла, что заболела, потом перестала отвечать на звонки и письма. Деньги собрали, щенка не привезли», — рассказала «URA.RU» пострадавшая.

По словам собеседницы «URA.RU», женщина взяла деньги, но так и не привезла собак. Фото: соцсети

Через соцсети девушка нашла еще двух женщин, которые также остались без щенков и денег, связавшись с дамой из Новосибирска. Потерпевшие обратились в отдел полиции №8 в Екатеринбурге. Спустя несколько недель стражи правопорядка письменно уведомили девушку, что ей отказано в возбуждении уголовного дела. Дело было охарактеризовано как гражданско-правовые отношения, пострадавшим было рекомендовано обращаться в суд.

«Я недовольна таким решением и буду обращаться в прокуратуру», — отметила Шумкова.

«После рассмотрения заявления будет проведена проверка. На первый взгляд, дело очень похоже на „мошенничество“, а это уголовная статья. После проверки дело может быть переквалифицировано в уголовное», — прокомментировала «URA.RU» ситуацию официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.