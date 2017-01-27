16:56 27 января 2017 9

Госдума отменяет наказание за насилие в семье Фото: depositphotos.com © URA.RU

Женщина, над которой в детстве неоднократно издевался отчим, просит российского президента Владимира Путина не утверждать закон, который развяжет руки домашним садистам.

Екатеринбурженка Наталья Куликова была неприятно шокирована новостью о том, что Госдума приняла закон, который уже прозвали «декриминализацией насилия в семье».

Женщина просит не подписывать закон, развязывающий руки садистам Фото: Андрей Кацайлиди

В письме к Путину Куликова рассказывает историю своей жизни. О том, что когда она была совсем маленькой, у нее появился отчим, который многие годы издевался над всеми членами семьи (орфография и пунктуация автора далее сохранены — прим.ред.).

«Когда мне было годиков 4-5, мама вышла замуж за другого человека, отчим с судимостью, избивал мою маму и толкал ее в подпол. Избивал так сильно что она теряла сознание, после чего он кидал ее на постель и обливал холодной водой, чтобы она пришла в чувство. Когда мама была беременна на брата, то отчем продолжал ее извивать для того, чтобы у нее был выкидыш. Соседи из трех крепких мужчин не могли его оттащить от мамы, — пишет Наталья Куликова. — Опасность меня и всей семьи преследовала, пока отчим был жив».

Свое мнение по этому поводу высказал управляющий партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди.

«Считаем, что декриминализация приведет к плачевным результатам, т. к. будет отсутствовать страх привлечения к уголовной ответственности. Наше общество не подготовлено к этому, на сегодня процент исполнения административного наказания очень низкий. По сути изменения приведут к безнаказанности», — прокомментировал «URA.RU» Андрей Кацайлиди.

В пятницу, 27 января, в Госдуме был в третьем чтении принят закон об отмене уголовного наказания за побои в семье. За документ проголосовали 380 депутатов и лишь трое высказались против.