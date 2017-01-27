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27 января 2017
16:47  27 января 2017 9

В Белом доме готовятся отменить антироссийские санкции. В Кремле об этом говорят осторожно

Клипарт, трамп дональд
Трамп может снять санкции с России в ближайшее времяФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Администрация президента США Дональда Трампа может в одностороннем порядке отменить антироссийские санкции. Об этом в Twitter написала журналист «Политико» Сьюзан Глассер.

Из поста журналистки неясно, имеется ли в виду отмена всех санкций или только их части. Она также интересуется, вступит ли в силу ослабление ограничительных мер до назначения Рекса Тиллерсона госсекретарем США, пишет «Национальная служба новостей».

Кроме того, о подготовке приказа Белого дома о снятии с России санкций сообщил научный сотрудник центра аналитики Atlantic Council Фабрис Потье. Ссылаясь на свои источники, он написал, что приказ уже готов, а на субботу, 28 января, запланированы переговоры Путина и Трампа.

В Кремле говорят, что информация о снятии санкций, которая прошла в СМИ, неофициальна. «Ничего об этом не известно; насколько я понимаю, информация обезличена, не знаю, насколько она соответствует действительности», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Газета.Ru».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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