17:00 27 января 2017 2

Девочки вели себя вызывающе и требовали от кассира совершить служебный подлог Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермской пригородной компании прокомментировали инцидент с высаживанием двух несовершеннолетних безбилетниц из электрички.

Компания провела служебную проверку по сообщению «URA.RU» о том, что две девочки были высажены контролером за то, что у них не было билетов. Мама одной из девочек утверждает, что дочь и ее подруга просто не успели купить билет из-за того, что на вокзале Пермь-1, где они садились, работала только одна касса и была большая очередь. «Данная станция оборудована билетной кассой, согласно федеральным нормативным актам перевозки пассажиров, граждане обязаны приобретать проездные документы в стационарных кассах. По информации из объяснительной кассира-контролера, работавшего в электропоезде, в который сели героини инцидента, девушки не торопились от билетной кассы в вагон. По комментарию сотрудника билетной кассы, подобного случая „спешащих пассажиров“ в этот вечер не было», — пояснили в Пермской пригородной компании.

В ОАО добавили, что, если на вокзале купить билет не получилось, то его можно приобрести в поезде, оплатив дополнительно сбор за оказание услуги по оформлению документов в размере 50 рублей. Однако, по словам родительницы, у девочек не было этих 50 рублей, чтобы доплатить, и они попросили отбить билет от следующей станции. «Данное деяние строго наказывается в компании, поэтому кассиры действуют строго по инструкции», — пояснили «URA.RU» в Пермской пригородной компании.

По информации контролера, девушки вели себя вызывающе, тогда, согласно инструкции, кассир пригласила сотрудника службы безопасности поезда, который, не применяя физического воздействия, препроводил безбилетниц к выходу из вагона на ближайшей остановке. Остановочный пункт, где были высажены девушки, находится в черте города. В 100 метрах от станции «Мотовилиха» находятся автобусная и трамвайная остановки.

«Руководство ОАО „Пермская пригородная компания“ пришло к выводу, что действия кассира-контролера требуют дополнительного обсуждения на индивидуальной беседе. Кроме того, все сотрудники пригородных поездов будут дополнительно проинструктированы о рекомендованных действиях в подобных ситуациях. Запрет высадки несовершеннолетних, а также взрослого населения, на безлюдных остановочных пунктах в вечернее время, либо в морозы, негласным правилом существует в рамках деятельности компании. Считаем, что при возникновении подобной ситуации необходимо было попросить девушек связаться с родителями, либо препроводить безбилетниц к сотрудникам транспортной полиции на ближайшей станции», — добавили в компании.

Сотрудники ППК принесли свои извинения родителям девочек, добавив при этом, что они могут приобрести билет для своих детей посредством мобильного приложения «Пригород». «Отметим, что число случаев, когда несовершеннолетние осознанно избегают оплаты проезда в электропоездах, только за декабрь 2016 года увеличилось на порядок. При попытке передать „зайцев“ в руки сотрудников полиции, дети тут же находили родительские деньги на оплату проезда», — добавили в Пермской пригородной компании.