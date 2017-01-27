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27 января 2017
26 января 2017
25 января 2017
17:40  27 января 2017 1

Авиакомпания «Ямал» сможет улететь в Таджикистан в марте

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, ямал
АК "Ямал" сможет начать полеты в Таджикистан в летний сезонФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпании «Ямал» начнет летать в Таджикистан ориентировочно в марте 2017 года. Пока рейсы не осуществляются.

Перевозчик должен был начать летать Худжанд и Душанбе из подмосковного Жуковского еще в декабре 2016 года. Однако этого не случилось из-за того, что власти иностранного государства не согласовали полетный план. Ситуация стала поводом для приостановки полетов таджикской авиакомпании в Россию и предметом переговоров. В итоге Таджикистан согласовал полеты для ямальской компании на летний сезон — с марта по октябрь.

Это сделано в обмен на российские направления: будут возобновлены рейсы таджикской авиакомпании Somon Air в Красноярск, Краснодар, Оренбург и Уфу, рассказали в Минтрансе.

Юлия Фролова
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