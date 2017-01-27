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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
18:10  27 января 2017 3

Общественники проверили колонию, где сидит Лошагин. ФОТО

В ИК Лошагин продолжил заниматься своим ремесломФото: пресс-служба ГУФСИН

В пятницу, 27 января, в колонию в Новой Ляле, где отбывает срок за убийство супруги известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, наведались общественники в лице консультанта аппарата свердловского омбудсмена и представителей Общественной наблюдательной комиссии.

Гости обошли две промышленные зоны, теплицы, столовую, пекарню, отряды № 1 и № 14, а также камеры и ШИЗО.

В столовой общественникам предложили попробовать свежий хлеб и пообедать. Часть гостей прибыли в колонию повторно, заявив, что условия содержания осужденных в ИК-54 имеют тенденцию к улучшению.

Самим осужденным задали вопросы по поводу условий содержания, медицинского обеспечения и вещевого довольствия, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

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Общественники обошли всю колонию Фото: пресс-служба ГУФСИН

В 2015 году Свердловский областной суд осудил Лошагина на срок 9 лет и 10 месяцев лишения свободы за убийство жены Юлии Прокопьевой. В заключении Дмитрий продолжает заниматься фотографией, в прошлом году в ИК даже прошла его персональная фотовыставка.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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