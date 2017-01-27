17:24 27 января 2017 11

Владимир Якушев намерен отправиться в австрийский Хохфильцен 8 февраля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Чешская сторона в попытках получить ЧМ-2021 по биатлону использует удары ниже пояса. Об этом в пятницу, 27 января, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя возможный перенос престижного турнира из Тюмени.

Глава региона отметил, что из-за «допингового скандала» страдают прежде всего зрители, которые не имеют никакого отношения к этой проблеме, сообщили в пресс-службе губернатора. «Мне кажется, это несправедливо, — пояснил Якушев. — Что касается чемпионата мира по биатлону-2021, по которому были приняты решения в Кишиневе, я знаю, откуда дует ветер. Я знаю, что больше всего уязвлено самолюбие чешской команды, которая почему-то была уверена, что получит либо проведение ЧМ-2020, либо ЧМ-2021. И теперь та желчь, которая идет с их стороны, связана с тем, что как-то неожиданно Тюмень выиграла эти вещи. Но мы просто работали над этим. Мы работали над тем, чтобы наш стадион был одним из самых лучших в мире, об этом говорят сами спортсмены и функционеры от спорта. Это тоже огромная работа большого количества людей. Мы серьезно готовились к самому конгрессу, к тому чтобы презентовать наш стадион, я считаю, все эти мероприятия прошли на достаточно высоком уровне».

«Этот чешский ветер, который сегодня дует в биатлоне, связан с тем, что было уязвлено самолюбие, — заявил губернатор. — Но это же как в спорте: сегодня ты проиграл, завтра выиграл, и никто не мешает чешской команде в 2018 году на следующем конгрессе претендовать на то, чтобы следующий чемпионат мира прошел в Нове Месте. Какие проблемы?»

Видео: Денис Багрицкий, «Фейсбук»

Глава региона подчеркнул, что переводить эту конкуренцию за право проведения чемпионата мира в плоскость спора, связанного с допингом, неверно. «Мы все находились в равных условиях, мы все старались убедить членов конгресса, где должен проходить чемпионат мира по биатлону. И, как говорят в боксе, наши чешские коллеги используют удар ниже пояса», — подытожил он.

Как ранее стало известно, тюменский губернатор Владимир Якушев намерен отправиться на очередное заседание IBU в австрийский Хохфильцен 8 февраля, где должен проясниться вопрос с проведением чемпионата мира 2021 года в Тюмени.