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27 января 2017
17:05  27 января 2017 3

Российским военным летчикам заменят легкие истребители на МиГ-35

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, миг-29, истребитель
"Стрижей" пересадят на новые истребителиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В воздушно-космических силах России легкую истребительную авиацию заменят на МиГ-35. Первыми за штурвал новых самолетов посадят показательные пилотажные группы.

В Подмосковье 26 января состоялись летные испытания истребителя МиГ-35, за которыми наблюдало руководство страны, пишет «Федеральное агентство новостей». Издание уточняет, что новейшие истребители показали отличные характеристики в воздухе.

В серию МиГ-35 пойдет в 2019 году. Пока же, по словам главкома ВКС РФ генерал-полковника Виктора Бондарева, пилотажная группа «Стрижи» переучится на этот самолет.

Нина Калинина
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