Наталья Комарова уступила руководителям правоохранительных органовФото: Александр Кулаковский © URA.RU
Власти ХМАО-Югры изменили условия начисления заработной платы директорам правительственных фондов. Закреплены новые предельные значения повышающих коэффициентов — показателей, которые устанавливают лично профильные заместители губернатора Натальи Комаровой. Также был изменен разрыв в зарплатах между руководителями организаций и рядовыми сотрудниками. Соответствующее решение принято в пятницу, 27 января, на заседании правительства автономного округа.
Размер вознаграждения руководителя правительственного фонда состоит из должностного оклада (определяется исходя из базового оклада и ежемесячного денежного поощрения), выплат компенсационного характера (северный и районный коэффициенты), стимулирующих выплат (ежеквартальные и годовые премии, в размере 200% и 300%, соответственно). Ключевую роль в определении размера зарплаты играет вице-губернатор, курирующий учреждение. Заместитель главы региона определяет повышающий коэффициент — показатель, формирующий основную часть должностного оклада.
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На примере можно рассмотреть ситуацию директора окружного фонда содействия жилищному строительству «Жилище» Андрея Шаламова. Минимальное денежное вознаграждение Шаламова не снижалось ниже 300 тыс. рублей, а с учетом квартальных и годовых премий исполнительный директор фонда «Жилище» ежемесячно мог зарабатывать более 500 тыс. рублей. Максимальная сумма, которую мог получать Шаламов за год на посту директора учреждения — 6,5 млн рублей. Это было возможным благодаря «коэффициенту вице-губернатора», который профильный куратор фонда Дмитрий Шаповал ограничил на значении 15. Актуальным решением правительства максимальный потолок этого показателя был снижен более чем в два раза и на сегодняшний день не может превышать 6. Также предельное соотношении зарплаты главы «Жилище» и рядовых работников не должно превышать 5.
В целом аналогичная ситуация и в других правительственных фондах Югры. Варьируется только величина повышающего коэффициента:
- ОФРЖС «Жилище» — не более 6
- Фонд развития Югры — не более 9
- Центр координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса — не более 4
- Фонд поддержки предпринимательства — не более 8
- Югорская региональная микрокредитная компания — не более 7
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов — не более 6
Поправки в положения об исполнительных и генеральных директорах правительственных учреждений были внесены после ряда претензий со стороны прокуратуры. Надзорное ведомство, как уже сообщало «URA.RU», проверило работу фонда «Жилище» и внесло представление в адрес Дмитрия Шаповала. Силовики выяснили, что фонд грубо нарушает права дольщиков в Нижневартовске, где были сорваны сроки сдачи многоквартирного дома по ул. Ленина, д. 48. Было возбуждено административное дело. Счетная палата Югры заявила и о нарушениях в виде неправомерного выделения «Жилищу» денег из окружного бюджета, а также нецелевого использования средств субсидии.
Подозрение правоохранительных органов вызвал также директор Фонда развития Югры Сергей Внуков. Руководитель и его ближнее окружение оказались миллионерами. Официальная заработная плата директора за 2015 год составила 9,2 млн рублей, у его заместителей Романа Генкеля и Александра Калинина — 5 млн рублей и 4,5 млн рублей соответственно.