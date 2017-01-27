{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 января 2017
26 января 2017
18:47  27 января 2017 0

Почти две сотни страниц. Тюменский блогер Кунгуров получил протокол суда

Кунгуров по-прежнему не может общаться с семьейфото: соцсети

Протокол суда в 195 страниц получил тюменский блогер Алексей Кунгуров, приговоренный к двум годам заключения за пост в социальной сети. По словам адвоката блогера Александра Зырянова, протокол на редкость точен.

«Протоколом мы довольны. Он на редкость точен. Те показания, которые давались, отражены полно. Нам важно было увидеть, как изложен допрос экспертов, не искажены ли основные факты», — сказал «URA.RU» Зырянов.

Апелляция по делу отправлена в Самару, где находится сейчас Алексей Кунгуров. После всех процессуальных действий документы направятся в Верховный суд РФ, где также будет рассматриваться решение о назначении срока суда. По словам адвоката, все должно произойти достаточно быстро.

Жена тюменского политзека Асия Байшихина рассказала, что письма до Алексея доходят с опозданием в полтора месяца. От него нет никаких весточек. Видеться им по-прежнему запрещено.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров