{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 января 2017
17:56  27 января 2017 2

Украинца, позавидовавшего крымчанам, отключили от телеэфира за слова об «агрессоре»

Крым. День перед референдумом., флаги, крым
"Агрессором" оказалась вовсе не РоссияФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Жителя Харькова, который в прямом эфире украинского телеканала NewsOne задавался вопросом, почему Киев считает Россию агрессором, если она создает для людей в Крыму более комфортные условия, отключили от телеэфира.

Ведущему, к которому обратился возмущенный житель Украины, никак не удавалось перебить дозвонившегося в студию, отмечает «Федеральное агентство новостей». Поэтому телезрителя просто отключили от эфира и продолжили передачу, как будто ничего не было.

Ранее СМИ сообщили о том, что харьковчанин в эфире телеканала NewsOne рассказал о завидных условиях жизни в Крыму. В частности, мужчина говорил о том, что пенсия у крымчан в четыре раза больше, чем у него, медицина там бесплатная, газ намного дешевле и так далее. «Получается, кто агрессор тогда?» — спросил дозвонившийся в студию. Он добавил, что собирался переехать в Крым и продать ради этого квартиру в Харькове, однако ни один из «патриотов» не пожелал продать жилье и возвратиться на Украину с полуострова.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров