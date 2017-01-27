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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
19:23  27 января 2017 2

В 2018 году власти Екатеринбурга отменят плату за проезд

Отсчёт до начала ЧМ-2018 по футболу. Екатеринбург, отсчет времени, исторический сквер, russia2018, чм2018, fifa world cup, чемпионат мира по футболу, fifa2018, мундиаль
Общественный транспорт Екатеринбурга будет бесплатным для футбольных болельщиков в 2018 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Футбольным болельщикам, которые купят билет на матч чемпионата мира по футболу в 2018 году, не придется платить за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

С 1 июля в городе будет внедрена новая транспортная схема, подразумевающая, помимо прочего, изменение системы оплаты проезда с разовой на повременную. Наиболее удобным способом оплаты в таком случае, как ранее говорили разработчики, станет «Екарта». Именно с ее помощью пассажиры, заплатив, к примеру, за час поездки, не будут повторно платить за проезд на другом виде транспорта после пересадки (валидатор не будет списывать деньги со счета, если с момента последней оплаты прошло менее часа).

Учитывая, что гости Екатеринбурга, приехавшие на футбольный матч, вряд ли станут покупать «Екарту», а проезд с пересадками, которых после транспортной реформы станет больше, для многих будет бить по карману, администрация города приняла решение не брать деньги за проезд в общественном транспорте при наличии билета на турнир мундиаля.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в 11 городах России, в том числе и в Екатеринбурге, с 14 июня по 15 июля.

Сергей Демин
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