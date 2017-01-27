В 2018 году власти Екатеринбурга отменят плату за проезд

19:23 27 января 2017 2

Общественный транспорт Екатеринбурга будет бесплатным для футбольных болельщиков в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольным болельщикам, которые купят билет на матч чемпионата мира по футболу в 2018 году, не придется платить за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

С 1 июля в городе будет внедрена новая транспортная схема, подразумевающая, помимо прочего, изменение системы оплаты проезда с разовой на повременную. Наиболее удобным способом оплаты в таком случае, как ранее говорили разработчики, станет «Екарта». Именно с ее помощью пассажиры, заплатив, к примеру, за час поездки, не будут повторно платить за проезд на другом виде транспорта после пересадки (валидатор не будет списывать деньги со счета, если с момента последней оплаты прошло менее часа).

Учитывая, что гости Екатеринбурга, приехавшие на футбольный матч, вряд ли станут покупать «Екарту», а проезд с пересадками, которых после транспортной реформы станет больше, для многих будет бить по карману, администрация города приняла решение не брать деньги за проезд в общественном транспорте при наличии билета на турнир мундиаля.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в 11 городах России, в том числе и в Екатеринбурге, с 14 июня по 15 июля.