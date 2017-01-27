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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
18:04  27 января 2017 2

Свердловский город остался без воды и тепла из-за новой аварии

В Красноуральске снова прорвало трубуФото: соцсети

Очередное ЧП произошло в Красноуральске. Два дня назад «URA.RU» сообщало о том, что сутки сидит без холодной воды район города — поселок Пригородный. Тогда произошел порыв водовода возле школы № 3. В пятницу, 27 января, произошло новое ЧП.

Как сообщили «URA.RU» в экстренных службах города, произошел порыв по сварочному шву трубы диаметром 600 мм, питающей Красноуральск водой. ЧП произошло в одиннадцати километрах от города возле станции первого водоподъема у поселка Дачного.

О порыве трубы стало известно в 8.40 утра, когда оказались затопленными железнодорожные пути станции «Гаечная». В 14.50 было обнаружено место утечки, перекрыто водоснабжение всего города. В поселке Дачном затоплены улицы, участки, дома. Также отсутствует отопление. Сейчас на месте аварии ведутся ремонтные работы.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ — 18.30 пятницы.

Александр Лукманов
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