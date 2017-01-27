{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 января 2017
26 января 2017
25 января 2017
18:08  27 января 2017 3

Водитель автобуса не стал прерывать маршрут из-за скорой для пассажирки с инсультом

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Скорая ездила за автобусом по Перми, но не могла его найтиФото: depositphotos.com

Главврач пермской станции скорой помощи прокомментировал случай с гибелью пассажирки автобуса, которой вовремя не оказали медицинскую помощь. Скорая дважды выезжала по просьбе кондуктора, но автобус не дождался ее, уехав дальше по маршруту.

Как уточнили в краевом минздраве, инцидент произошел 13 января. Водитель позвонил в скорую и сообщил, что пассажирке плохо. Он указал номер автобуса и назвал адрес для вызова: микрорайон Балатово, конечная остановка «Ироничная компания». По указанному адресу отправилась бригада, но по прибытию автобус не нашла, о чем сообщила на подстанцию.

Новость по теме
Водитель автобуса, в котором у пермячки случился инсульт, обращался в скорую

«Фельдшер оперативного отдела по номеру телефона, который был записан при приеме вызова, позвонила вызывающей для уточнения местонахождения автобуса, в котором находится пациентка. Вызывающая сообщила, что автобус продолжает движение, о точном местонахождении автобуса вызывающая не сообщает. Рекомендовано остановиться, повторно позвонить на телефон „03“ с указанием местонахождения автобуса и дождаться бригаду скорой помощи. Через несколько минут вызывающая перезвонила и сообщила, что автобус продолжает движение в сторону остановки „Ироничная компания“, называя различные улицы по ходу движения автобуса. Вызывающей вновь рекомендовано остановиться и вызвать бригаду СМП с указанием точного местонахождения автобуса», — рассказал «URA.Ru» главврач пермской станции скорой помощи Василий Терехин.

В итоге звонок с точным местом нахождения автобуса поступил более чем через час. Приехавшая бригада диагностировала у пациентки инсульт и увезла в больницу. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Полина Домовитова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров