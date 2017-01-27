18:43 27 января 2017 0

Фазанов надеются спасти Фото: предоставлено Дмитрием Пановым

Из-за споров юридического толка в Свердловской области замерзает единственная ферма по разведению фазанов. Об этом рассказал ее владелец Дмитрий Панов.

Хозяйство Дмитрий приобрел год назад у бывшего депутата городской думы Первоуральска Валерия Стенька. Имущество было куплено вместе со всеми коммуникациями, поэтому электроэнергия подается по одному договору вместе с загородным клубом «Стрелецкий двор», принадлежащий сыну бывшего парламентария Владиславу. Оттуда и была запитана ферма.

При продаже была устная договоренность о том, что ферме будут выделять 30 киловатт электроэнергии (Дмитрий исправно оплачивает счета) и дадут газ. Газ так и не появился, а после того, как Панов подготовил акт разграничения, чтобы платить за электричество напрямую поставщику — рубильник просто отключили.

Для того, чтобы самостоятельно подключиться к электроэнергии, понадобится минимум полгода.

Урал может потерять уникальное хозяйство Фото: страница Дмитрия Панова в Facebook

«Я обратился к представителям власти и жду от них ответ. Если электричество не подключат снова, придется забивать поголовье. Поэтому хозяйство нужно срочно спасать, — рассказал „URA.RU“ Панов. — Они ничего не требуют, просто говорят, что мы им не нужны. Но так вопросы не решаются, мы же в 21 веке живем. Вчера они делали у меня заказы, а сегодня отвернулись».

Птицы стали замерзать, к электричеству подключен и инкубатор с яйцами, работа которого также может остановиться. Пока в помещении фермы работает генератор, но его ресурс ограничен.

«Так поступают только нацисты! Зимой отключить электроснабжение хозяйства. Прошу власти подключиться к ситуации, похоже, планы по увеличению поголовья в четыре-семь раз не сбудутся», — написал Панов в социальных сетях.

Единственная ферма, где выращивают фазанов, появилась на Среднем Урале в 2016 году в двадцати километрах от Екатеринбурга. Для этого потребовалось 10 миллионов рублей. В этом году планировалось увеличения поголовья в четыре раза.

Оперативно получить комментарий от руководителя загородного клуба «Стрелецкий двор» не удалось, так как руководителя Владислава Стенька нет на месте.