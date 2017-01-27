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27 января 2017
18:51  27 января 2017 9

Свои закончились? Автомобилистам в УрФО выдают крымские номера. ФОТО

Митинг два года Крыму. Пермь, митинг крым
В УрФО автоладельцам выдают крымские номераФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Югре начали выдавать автомобильные номера с региональным номером 82, принадлежащим республике Крым. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в полиции ХМАО.

Фотографии новых автомобильных номеров, выданных в ГИБДД Нижневартовска, появились в социальных сетях. Пользователи шутят, что «машина прописалась в республике Крым, теперь можно переезжать».

В югорском Главке «URA.RU» подтвердили, что такие номера завезли в Югру. «Это не только в Нижневартовске. Пришла такая поставка. Когда будут поставлены номера с нашим регионом 186, пока неизвестно», — прокомментировала начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Выданный в ГИБДД Нижневартовска автомобильный номер
Фото: группа «привет, сей час Нижневартовск», «ВКонтакте»

По данным источников агентства, крымские номера поставляют не только в ХМАО, но и в другие регионы России. «Эти номера выдают чуть ли не по всей России — в Кургане, Свердловской области, Белгороде. В Ростове еще в прошлом году начали выдавать. С чем связано — пока непонятно», — рассказал собеседник в правоохранительных органах округа.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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