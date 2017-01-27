18:58 27 января 2017 3

Конфликт между УК "Чкаловская" и жильцами дома "Крылов" продолжается более двух лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В странной ситуации оказались жильцы элитного жилого комплекса «Крылов» в Екатеринбурге. Там управляющая компания «Чкаловская» начала отключение электроэнергии должникам, однако дом этот в лицензию УК не включен.

«Возбуждено уголовное дело, и с жильцов требуют деньги на его закрытие», — рассказывают собственники квартир. «Формально мы имеем право на сбор средств с жильцов, ведь мы обслуживаем этот дом», — говорит представитель УК «Чкаловская».

В четверг, 26 января, представители УК «Чкаловская» отключили свет сразу в нескольких квартирах собственников жилья в элитном ЖК «Крылов». Уверенные в том, что это незаконно, жильцы даже вызвали полицию, однако сделать правоохранители ничего не смогли. «Не помогают и обращения в прокуратуру», — говорят жильцы.

Конфликт между УК и жильцами продолжается уже около двух лет — с момента сдачи первой очереди ЖК.

Его недалеко от Центрального стадиона построила группа «Синара-Девеломпент».

Первый спор вышел из-за денег — управляющая компания сразу же выставила за содержание жилья 96 рублей за квадратный метр при общегородском тарифе в 24,68 рубля.

«Нас пригласил застройщик, передав первую очередь ЖК „Крылов“ нам в управление первоначально на три месяца», — говорит представитель УК «Чкаловская» на доме Ольга Маркова. Дом, по ее словам, позиционировался как принадлежащий к бизнес-классу, и потому застройщик выдвинул ряд условий, которые потребовали повышенного тарифа. «Потом мы его пересмотрели в сторону уменьшения, потом еще раз, и теперь у нас тариф, как по городу», — объясняет Ольга Маркова.

Второй виток конфликта между жильцами и УК развернулся в 2015 году. Жильцы захотели выбрать УК и пригласили компанию, которая, с их точки зрения, лучше понимала их запросы: УК «Твой дом». Но УК «Чкаловская» обратилась в суд и выиграла его, доказав, что она раньше «Твоего дома» провела легитимное собрание, на котором жильцы выбрали именно ее. Однако, как позже установила Госжилинспекция, на «чкаловском» собрании не было кворума.

Параллельно развивался и еще один конфликт.

УК «Чкаловская» не сумела включить дом на Мельникова, 27 в свою лицензию: проще говоря, формально она не имеет право поставлять жильцам свет, тепло и воду, а также обслуживать дом.

«Но при этом нам постоянно выставляются квитанции с суммами, совершенно не соответствующими действительности. Большинство жителей не оплачивает эти квитанции, потому как УК не имеет права собирать деньги, а ко всему еще и ничего не делает по управлению домом, — рассказывает собственник одной из квартир Алена. — Например, во дворе первый раз за зиму снег убрали только недавно, в 20-х числах января».

В самой УК говорят, что выставляют счета на совершенно законном основании. «Есть разъяснение от контролирующих органов: даже если дом не включен в лицензию УК, но услуга фактически оказывается какой-то организацией, то ей жильцы и обязаны платить», — говорит Маркова. Эту же позицию в частных разговорах с агентством « URA.RU» подтвердили сотрудники Госжилинспекции.

Сейчас жильцы намерены создать свое ТСЖ — они уверены, что смогут распоряжаться своим домом гораздо лучше. «Но пока не создали, должны платить нам», — говорят представители УК «Чкаловская». Они говорят, что готовы работать на доме и дальше, а «воду мутит» только небольшая группа жильцов. У жильцов своя позиция, почему УК продолжает работать на доме, несмотря на резкое сопротивление большинства собственников.

«В начале декабря были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ООО УК „Чкаловская“ по факту неуплаты в сторону ресурсоснабжающих организаций. Мы уверены, что с жителей они деньги пытаются собрать для закрытия этих историй», — говорят жильцы дома.

ООО УК «Чкаловская» — крупный оператор рынка, основные дома под ее управлением находятся в одноименном районе Екатеринбурга (отметим, ЖК «Крылов» расположен в районе Центрального стадиона). Основным владельцем компании (86% капитала) является Илья Тюкин. Это сын Игоря Тюкина, известного в последние годы в связи с претензиями к нему со стороны прокуратуры и силовиков. Ранее в числе владельцев, помимо Тюкина, значились Евгений Тарасевич (20%) и экс-депутат ЗакСо Свердловской области Максим Ряпасов (5%). Впрочем, считается, что Ряпасов контролировал 25%.

В ГЖИ отказались комментировать ситуацию, потребовав официальный запрос. Из переписки с жильцами, которая есть в распоряжении «URA.RU», следует, что позиция ГЖИ по конфликту в ЖК «Крылов» следующая: УК «Чкаловская» может вновь подать документы, и тогда ЖК «Крылов» внесут в ее лицензию.