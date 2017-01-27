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27 января 2017
26 января 2017
Главные новости Челябинской области
18:27  27 января 2017 0

Росгвардейцы изъяли у грозившего соседям челябинца гранату. ФОТО

Клипарт. Оружие. Челябинск, омон, автомат
Наркоман сам открыл силовикам дверь осажденной квартиры (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Взрывотехники ОМОН признали учебной гранату, которой угрожал соседям 27 января челябинец, сообщил «URA.RU» представитель Росгвардии по связям с общественностью Альберт Габбазов. Бойцы СОБР готовы были к силовым действиям при обострении ситуации, но штурм не понадобился.

После переговоров, которые вели сотрудники полиции, возмутитель спокойствия открыл дверь квартиры, передал правоохранителям макет гранаты «Ф-1» (в просторечии «лимонка») и сдался. Установить мотивы его действий, а также состояние (по предварительной информации мужчина находился под действием наркотиков) предстоит сотрудникам полиции.

ЧП произошло днем 27 января в Тракторозаводском районе Челябинска. После того, как запершийся в квартире мужчина начал выкрикивать угрозы, к дому на улице Марченко были стянуты силовики и сотрудники экстренных служб. Жители подъезда и соседних квартир были эвакуированы, дом оцеплен. Все происходящее немало переполошило местных жителей.

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Фото: telefakt.ru

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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