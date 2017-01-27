18:32 27 января 2017 3

Павел Сидоров оказался в немилости у первой леди Югры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова отреагировала на многочисленные претензии правоохранительных органов к экономическому блоку правительства ХМАО-Югры. Аппарат главы региона подвел итоги собственной проверки соблюдения законодательства. По итогу ревизии профильному заместителю Павлу Сидорову объявлен выговор. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей.

«По итогам проверки выявлены нарушения, допущенные директором департамента экономического развития-заместителем губернатора Югры Павлом Сидоровым. В частности, установлены факты неисполнения положений Трудового кодекса при увольнении директора подведомственного учреждения [речь идет об экс-директоре технопарка Юрии Реутове], нарушения федерального закона „О государственной гражданской службе“ в части неприменения дисциплинарных мер к сотрудникам департамента по представлению прокуратуры, а также антикоррупционного законодательства в части подготовки мотивированных заключений соблюдения требований статьи об ограничениях, налагаемых на лиц, замещавших должность государственной или муниципальной службы», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», прокуратура ХМАО-Югры направила в адрес Натальи Комаровой ряд представлений о нарушении закона. По данным правоохранительных органов, за 2015—2016 годы руководители департамента экономического развития допустили многочисленные нарушения, некоторые из которых могут стать основой для нового уголовного дела. Ряд претензий был выдвинут после коррупционного скандала в Технопарке высоких технологий и ареста трех сотрудников депэкономразвития по подозрению в получении взятки. Также обширный перечень вопросов у надзорных органов вызвала работа директора Фонда развития Югры Сергея Внукова, отчетная документация Фонда поддержки предпринимательства, а также инвестиционная политика, проводимая правительством и лично замгубернатора Павлом Сидоровым.