«Ураласбест» вручил именные стипендии студентам горного университета

19:04 27 января 2017 0

Стипендиатам после окончания вуза уже предложили работу на комбинате Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель генерального директора по персоналу и социальному развитию ОАО «Ураласбест» Валерий Юстус, выпускник Уральского государственного горного университета, вручил именные стипендии студентам, отличившимся во время прохождения практики на комбинате. Стипендии носят имя Льва Моисеевича Ременника, талантливого инженера, более полувека проработавшего на градообразующем предприятии Асбеста.

В этом году стипендия составляет 23 тысячи рублей. Стипендиатами стали Антон Елистраткин, Михаил Ткачук и Максим Шайдаров. Ксения Ерофеева, которая стала стипендиатом второй год подряд, и получила 25300 рублей.

Студенты горного университета, а также учащиеся Асбестовского политехникума, становятся стипендиатами уже девятый год. Программа подготовки и стимулирования молодых кадров была принята на предприятии в 2008 году. В результате по итогам года четверо студентов УГГУ и 16 учащихся техникума получают денежное стимулирование за успехи. Это одна из форм работы с подшефными образовательными учреждениями. Для поддержки талантливой молодежи, воспитания интеллектуальной элиты, сохранения и развития добрых традиций укрепления авторитета науки и образования — на комбинате «Ураласбест» утверждено «Положение об именных стипендиях», которое регламентирует условия назначения студентам именных стипендий. Согласно «Положению», претендентами на именную стипендию ОАО «Ураласбест» могут быть студенты Асбестовского политехникума и студенты Уральского государственного горного университета, проявившие особые успехи в освоении образовательной программы и проходившие практику в ОАО «Ураласбест».

В 2016 году на предприятиях комбината (асбофабрика, рудоуправление, УЖДТ, ЦЛКП, ЦАСУ и управление комбината) прошли производственную практику 223 студента АПТ и 18 студентов высших учебных заведений. В результате учащиеся политехникума получили по 11500 рублей в День студента 25 января. Сегодня же получили заслуженное вознаграждение горняки.

«Наше предприятие является градообразующим, а поэтому мы должны думать не только о будущем предприятия, но и нести социальную ответственность перед нашим городом. Будущее города во многом зависит от молодежи. У нас разработана корпоративная программа помощи талантливой молодежи: освоить профессию и получить достойную работу, — рассказал Валерий Юстус. — Она охватывает огромное количество людей, начиная с малышей в садиках и заканчивая молодыми специалистами, работающими на комбинате».

для малышей создали горную азбуку Фото: Ураласбест

С самыми маленькими «Ураласбест» работает уже не первый год. В семи детских садах города регулярно проводится конкурс рисунков на тему «Мои родители работают на комбинате». Самые талантливые малыши получают подарки. Кроме того, на комбинате даже создали для детей «Азбуку горняка». На каждую букву алфавита приходится какой-нибудь минерал, геологический термин или фамилия знаменитого ученого-горняка.

Комбинат сотрудничает со школами Асбеста. Для ребят также периодически устраиваются разные мероприятия, конкурсы творческих работ на разные темы. Ученики бывают с экскурсиями на комбинате. Таким образом, «Ураласбест» создает в глазах детей и подростков, у большинства из которых родители работают на комбинате, положительный образ предприятия. Впоследствии многие из этих детей идут учиться, получают профессию и идут работать на комбинат.

Существуют уже целые трудовые династии. Например, как в семье студента УГГУ Михаила Ткачука, который сегодня получил именную стипендию: брат его работает на комбинате заместителем главного механика, сотрудником «Ураласбеста» является его отец, раньше трудился здесь и дед Михаила.

Когда же вчерашний студент приходит на работу на предприятие, он становится участником программы помощи молодым специалистам.

Михаил Ткачук является членом трудовой династии комбината «Ураласбест» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Славная традиция — торжественное принятие молодежи в члены трудового коллектива — появилась в 2008 году. Торжественное посвящение в члены трудового коллектива проходит в Центре культуры и досуга им. Горького, продолжает рассказ Валерий Юстус. — Молодыми кадрами этом году пополнились практически все структурные единицы комбината, которые непосредственно связаны с горным производством и технологией».

На предприятии создан «Совет молодых специалистов». По итогам года выбирается лучший специалист, который отличился в работе, внес полезные рацпредложения.

При «Ураласбесте» работает учебный комбинат. Понимая важность подготовки кадров, предприятие ежегодно тратит на его работу порядка 33 миллионов рублей. Ежегодно две с половиной тысячи работников проходят в учебном комбинате курсы повышения квалификации, осваивают дополнительные профессии.