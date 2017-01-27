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27 января 2017
19:25  27 января 2017 2

В Сети распространяют новости об ограничении скорости секса для мусульман

Курбан байрам в мечети Рамазан на ул. Репина, 42. Екатеринбург, молитва, ислам, намаз, ритуал, мусульмане
Фейковые организации влезли в личную жизнь мусульманФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети распространилось сообщение о том, что Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии рассказали, с какой скоростью мусульмане должны заниматься сексом и как запрещается использовать половые органы.

Скорость полового акта должна быть ограничена 3 м/с в поселениях и 5 м/с на природе, говорится в новостях информационных агентств. Также женщинам запретили использовать спирали и «прочие предметы, препятствующие проникновению супруга».

Данные заявления вызвали искреннее недоумение у председателя Международной исламской миссии Шафига Пшихачева, который заявил Лайфу, что ограничения в исламе возникают только в одном случае — если возникает угроза здоровью ребенка или матери.

По словам муфтия, вышеуказанные организации — фейковые и не могут озвучивать официальную позицию мусульман.

Лев Истомин
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