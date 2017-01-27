20:10 27 января 2017 0

Заслуженные журналисты на Балу прессы получили свои награды Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Традиция проводить Бал прессы в очередной раз претерпела изменения. На этот раз из-за занятости губернатора Евгения Куйвашева то на Гайдаровском форуме, то на встрече в Кремле пришлось совместить торжество не традиционно с Днем российской печати 13 января, а с китайским Новым годом, 27-го. Дислокацию Бал не поменял — в Дом Севастьянова мероприятие переехало в 2016-м, а до этого проводилось в «зале под куполом» резиденции и лишь однажды — в клубе «Дом печати».

Для свердловской власти в предвыборный год сегодняшнее праздничное мероприятие приобрело особый смысл. Глава региона и сам подчеркнул это в конце своей поздравительной речи, пожелав: «Терпения, в новом году — очень непростом с точки зрения работы, электоральной составляющей, успехов вам и всего самого наилучшего».

Александр Левин удостоен медали ордена за «Заслуги перед Отечеством» второй степени. Чуть позже его наградят в Москве. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Да и журналисты как-то ненароком вспомнили 1999 год — «когда Россель победил и тоже собрал всех, включая своих технологов и пиарщиков, и каждый подходил, получая то рукопожатие, а то и крепкие объятья в благодарность». Попутно владелица старейшего в области информагентства «ЕАН» Анна Касюкова намекнула на масштабные перемены, которые она, впрочем, пока не афиширует.

Организаторы резонно ограничили приглашенных «одним представителем от каждого СМИ». Но поскольку разделение на «город» и «область» с мая прошлого года размылось — этот Бал первый в «мирное время» — под хрустальными люстрами и куполом Дома Севастьянова собралось больше сотни журналистов и медиаменеджеров от всех главных информресурсов региона. Фотокорреспондентов резиденция отказалась приглашать категорически, даже несмотря на то, что разосланные после мероприятия девять фотографий сильно смазывают впечатление о приятном и хлебосольном мероприятии.

Чиновничье сообщество оказалось чуть менее представительным, чем в 2016 году. Тогда на балу были и спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, и главный федеральный инспектор Андрей Березовский, и вице-премьер (ныне вице-губернатор) Азат Салихов.

На этот раз изрядно похудевшему Евгению Куйвашеву компанию составляли только глава администрации губернатора Владимир Тунгусов и вице-губернатор Павел Креков, но зато к ним добавились замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и фаворит на должность сити-менеджера Алексей Кожемяко. Сам глава Александр Якоб не смог присутствовать на мероприятии — говорят, приболел. К присутствующим присоединился и глава свердловского отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий.

«В этом году отмечают юбилеи сразу несколько старейших региональных и муниципальных газет, — напомнил, выступая со сцены, губернатор. — 110 лет с момента выхода первого номера отпразднует „Уральский рабочий“, свое столетие встретят газеты „Серовский рабочий“ и „Известия“ города Туринска. Кроме того, нас ждет 60-летие газеты „Вечерний Екатеринбург“. Более скромные, но не менее значимые юбилеи отметят крупнейшие телекомпании региона — „Областное телевидение“, „41-й Домашний“ и АТН».

Представители практически всех упомянутых ресурсов внимательно слушали главу региона, параллельно размышляя о перспективах своих изданий. Директор холдинга «Уральский рабочий» (выпускает одноименную газету и «Вечерний Екатеринбург») Евгений Тулисов, наверное, в тот самый момент думал о возможности исчезновения печатной версии обеих подконтрольных ему газет; гендиректор ОТВ Антон Стуликов — о будущей «войне» за предвыборные деньги; его коллега с телеканала «41-й Домашний» Владимир Злоказов — об отсутствии заслуженного допфинансирования; директор АТН Галина Левочкина — о подготавливаемом грандиозном проекте, который она держит в страшной тайне ото всех; а сильно постройневшая директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова — о полученном только что комплименте по поводу ее менеджерской способности вытянуть «почти утонувший» медиаресурс.

Глава региона дал понять, что красной линией через всю журналистскую работу в этом году пройдет выборная кампания Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор — «забегая немного вперед, потому что президент сделает это чуть позже, но журналисты должны знать все первыми» — тем временем поздравил с получением медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени главу регионального союза журналистов Александра Левина. «Особенно приятно, что меня наградили как председателя Свердловского творческого союза журналистов, а значит, в каком-то смысле, это наша с вами общая медаль», — сказал Александр Юрьевич и вернул благодарность губернатору — за журналистские труды в виде программных статей, публикуемых «Областной газетой».

Награду на Балу прессы получила и самый почетный представитель журналистского сообщества области — член Совета ветеранов СТСЖ Нина Ерофеева — ее отметили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Грамоты губернатора получили внештатный автор газеты «Кушвинский рабочий» Владимир Гвоздиков, заместитель гендиректора ОАО «Областное телевидение» Виктор Шадрин и директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина.

После официальных поздравлений с коротким официальным обращением ко всем собравшимся от лица главы Екатеринбурга Александра Якоба выступил Алексей Кожемяко. Он также присоединился к приятным пожеланиям и поблагодарил журналистов за работу. После он подошел пообщаться к Владимиру Тунгусову, а уже через 40 минут в зале не осталось руководителей города и области. Возможно, отчасти потому, что со сцены гремели номера творческих коллективов, чередующих песни и танцы, заглушающие практически любую возможность спокойно поговорить.

Собираясь в гардеробе, умудренные опытом журналисты, прощаясь друг с другом, добавляли «встретимся на баррикадах», на что получали возражение коллег «не надо про баррикады, особенно в 17-й год».