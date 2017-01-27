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27 января 2017
19:46  27 января 2017 0

Советник президента США подтверждает обсуждение отмены санкций

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Американцы действительно думают об отмене санкцийФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Администрация Дональда Трампа действительно обсуждает ослабление антироссийских санкций, подтверждает советник президента США Киллиан Конвей.

Трамп сообщил, что «может быть готов» к отмене ограничений в отношении РФ, отмечает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Fox News.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что ему о подготовке снятия санкций администрацией президента США «ничего не известно». «Насколько я понимаю, информация обезличена, не знаю, насколько она соответствует действительности», — цитировала Пескова «Газета.ру».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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