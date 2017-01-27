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27 января 2017
20:02  27 января 2017 0

Ждем мегацунами. В феврале на Землю упадет гигантский астероид

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
Безопасность Земли вновь под угрозойФото: pixabay.com

Специалисты NASA предупредили, что в феврале 2017 года на Землю упадет огромный астероид, из-за чего могут произойти серьезные природные катастрофы. Первыми космический объект увидят британцы.

По благоприятному сценарию тело внеземного происхождения просто сгорит в атмосфере, не долетев до Земли. В другом случае астероид может спровоцировать мегацунами или уничтожить целый город.

При этом, по мнению генерального директора НП «Центр планетарной защиты» Анатолия Зайцева, если бы этот объект действительно угрожал безопасности нашей планеты, о нем знали бы не только в NASA. Но данные не раскрыты, хотя об астероиде было известно еще в прошлом году, пишет «ФАН».

Ранее Земле удалось избежать столкновения с астероидом размером с автобус. Как сообщала «Национальная служба новостей», небесное тело пролетело на расстоянии в 261 тысячу километров от нашей планеты. Впрочем, специалисты отмечали, что размеры астероида были слишком малы, а скорость его движения недостаточна для того, чтобы вызывать поводы для беспокойства.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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