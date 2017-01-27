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27 января 2017
26 января 2017
25 января 2017
19:59  27 января 2017 1

Муж замгубернатора Ямала получил новый пост в полицейском Главке

Виталий Бучков из городского отдела полиции перешел в окружной Главкфото - управление МВД Ямала
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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В управлении МВД Ямала произошли кадровые ротации. Начальник городского отдела МВД Виталий Бучков перешел на новую должность — он назначен начальником штаба управления МВД Ямала. Ротация случилась в январе 2017 года, пояснили в окружном Главке.

Теперь городской отдел полиции возглавляет Владимир Зятьков — бывший заместитель Виталия Бучкова.

Виталий Бучков является мужем замгубернатора Ямала по соцполитике Татьяны Бучковой.

В управлении МВД Ямала в августе 2016 года сменилось руководство. Главой ведомства был назначен Александр Удовенко.

Юлия Фролова
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