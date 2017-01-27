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27 января 2017
20:29  27 января 2017 1

В Сети появилось видео нападения таксиста на женщину с ребенком

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
"Яндекс.Такси" заблокировало агрессивного водителяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появилась запись, на которой запечатлен конфликт московского таксиста и женщины-пассажирки, ребенок которой в результате разборок получил сотрясение мозга.

Видео, отмечает «Газета.ру», опубликовали на сервере сайта ГУ МВД по Москве. На записи видно, что агрессивный водитель набросился на женщину, которая держит ребенка на руках, уже после того, как те вышли и машины.

Громкий инцидент, о котором узнала вся страна, произошел в Москве в четверг, 26 января. Как сообщали СМИ, таксист набросился на пассажирку с ребенком, потому что те якобы испачкали сиденье в автомобиле. Водитель был задержан, писала «Национальная служба новостей», после инцидента полиция начала проверку.

Против вытолкнувшего из машины женщину с ребенком таксиста возбудили дело. По данным полиции, двухлетний ребенок получил травмы.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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