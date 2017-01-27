22:15 27 января 2017 0

Пенсионерке стало плохо от таких подарков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ветерану труда мэрия в честь 90-летия подарила просроченные продукты. Неприятный сюрприз в день юбилея получила жительница Ревды Свердловской области, которая попросила не указывать свое имя.

В честь дня рождения ревдинки в подарок от мэрии вручили открытку с подписью президента РФ Владимира Путина и пакет продуктов. Однако попробовав угощение, пенсионерка почувствовала себя плохо. Когда она изучила упаковки, то была очень удивлена: выяснилось, что срок годности продуктов вышел еще в прошлом году.

В подарок для бабушки, который дочь женщины забрала в Комплексном центре социального обслуживания населения на ул. Комсомольской, 55, были две банки молочного продукта на основе сгущенного молока, мини-рулет «Ягодный сбор», шоколадные конфеты в коробочке сердечком, две пачки чая «Нури» и открытка. Как выяснилось, свежим в наборе был только чай.

До того, как посмотреть на срок годности, юбиляр успела угостить сладким гостей, которые сразу сказали, что вкус у рулета и конфет какой-то странный.

О произошедшем семья ветерана рассказала журналистам местного издания «Ревда-инфо». После того, как к ответственным людям с вопросами обратились представители СМИ, продукты заменили.

1/2 Пенсионерка обрадовалась бы и одной открытке от президента Фото: Владимир Коцюба-Белых, Ревда-инфо.ру

Мэрия уже принесла извинения перед ветераном за случившееся. «В администрации очень удивились такому обстоятельству, это произошло в первый раз. Контрактом на закупку предусмотрено, что продукты должны быть только свежими», — заверила пресс-секретарь мэрии Ревды Юлия Бабушкина, сославшись на заместителя главы администрации Евгению Войт. Слова представителя администрации также приводит «Ревда-инфо».

В мэрии пообещали, что разберутся в произошедшем и виновные обязательно будут наказаны. «Администрация приносит официальные извинения ветерану», — добавила Бабушкина.