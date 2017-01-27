21:37 27 января 2017 0

Эксперты опасаются, что в 2017 году программа поддержки предпринимательства в регионах будет урезана Фото: Pixabay.com

В 2017 году федеральные власти намерены сократить регионам объем финансирования программы поддержки малого предпринимательства, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Под нож, по его словам, хотят пустить наиболее востребованные инструменты — субсидии на модернизацию производства и гранты.

По словам собеседника агентства, большую часть денег по этим программам регионы получали из федерального бюджета, однако 2017 год может стать исключением.

«В предыдущие годы, как правило, коэффициент финансирования был следующим: на каждый региональный рубль выделялось четыре федеральных, но по 2017 году этот вопрос еще не решен. Деньги на поддержку предпринимательства до сих пор находятся в графе неподтвержденных бюджетов. Конкурсный механизм на подачу заявок из регионов, по результатам которого производится финансирование программ поддержки, до сих пор не запущен. По слухам, деньги могут направить на какие-то другие цели, а поскольку большая часть выделенных средств всегда шла на прямую помощь начинающим предпринимателям (гранты и субсидии на модернизацию), в этом году ее объем может существенно сократиться», — предположил собеседник.

Эту информацию косвенно подтвердил директор свердловского фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян. По его словам, тенденция к сокращению финансирования программ поддержки со стороны федеральных властей прослеживается не первый год, но 2017-й немногим будет отличаться от предыдущего.

«За последние три года строчка на развитие предпринимательства уменьшилась примерно в четыре раза. Кроме того, власти изменили подходы к самой форме поддержки, сместив акцент с невозвратных инструментов (гранты и субсидии) к возвратным (микрофинансирование, предоставление поручительств и так далее). Регионы здесь ни при чем, это федеральный тренд, который сохранится еще в ближайшие несколько лет», — пояснил «URA.RU» Копелян.

Текущий год, согласно прогнозам экспертов, действительно будет более сложным в плане финансирования, однако ключевые механизмы поддержки в Свердловской области будут сохранены, заявил агентству депутат регионального Заксобрания, председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.

«Такая тенденция действительно есть, но вместе с сокращением федеральных субсидий увеличиваются региональные. Меняется лишь соотношение, а не бюджет программы в целом, поэтому никаких смещений акцентов не прогнозируется. Большая часть денег по-прежнему пойдет на поддержку в виде возмещения затрат на модернизацию производства», — объяснил парламентарий.