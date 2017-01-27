21:09 27 января 2017 0

Девушке пришлось уволиться из-за начала отношений с Роналду Фото: Instagram @georginagio

Игрок национальной сборной Португалии, форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду, наконец, решился остепениться. Спортсмен собирается сыграть свадьбы с моделью Джорджиной Родригес.

Торжество должно пройти летом 2018 года, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание Correio dа Manha. По данным таблоида, к решению жениться Роналду подтолкнула его мама.

О невесте футболиста известно, что она раньше работала в одном из бутиков Мадрида, после начала отношений с Криштианом Роналду девушке пришлось уволиться — слишком назойливым оказалось внимание папарацци к ее персоне

Несмотря на то, что Роналду долгое время встречался с моделью родом из Еманжелинска Ириной Шейк, неоднократно появлялись слухи о нетрадиционной ориентации футболиста. Например, в мае 2015 года испанские газеты писали, что Роналду состоит в интимных отношениях с марокканским кикбоксером, двукратным чемпионом мира Бадром Хари.

Слухи отчасти подогревал и сам футболист, вернее, трактовка одного из его высказываний в СМИ. Как напоминает «Газета.ру», в перепалке с футболистом «Атлетико» Коке Роналду назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами. Издание, правда, отмечало, что заявление нельзя считать настоящим каминг-аутом. «Вполне возможно, что он говорил не всерьез, а просто ответил на оскорбление первое, что пришло в голову», — подчеркивали журналисты.