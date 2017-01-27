{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 января 2017
21:09  27 января 2017 0

Мама настояла. Экс-бойфренд Ирины Шейк Роналду женится на испанской модели. ФОТО

Девушке пришлось уволиться из-за начала отношений с РоналдуФото: Instagram @georginagio

Игрок национальной сборной Португалии, форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду, наконец, решился остепениться. Спортсмен собирается сыграть свадьбы с моделью Джорджиной Родригес.

Торжество должно пройти летом 2018 года, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание Correio dа Manha. По данным таблоида, к решению жениться Роналду подтолкнула его мама.

О невесте футболиста известно, что она раньше работала в одном из бутиков Мадрида, после начала отношений с Криштианом Роналду девушке пришлось уволиться — слишком назойливым оказалось внимание папарацци к ее персоне

Несмотря на то, что Роналду долгое время встречался с моделью родом из Еманжелинска Ириной Шейк, неоднократно появлялись слухи о нетрадиционной ориентации футболиста. Например, в мае 2015 года испанские газеты писали, что Роналду состоит в интимных отношениях с марокканским кикбоксером, двукратным чемпионом мира Бадром Хари.

Слухи отчасти подогревал и сам футболист, вернее, трактовка одного из его высказываний в СМИ. Как напоминает «Газета.ру», в перепалке с футболистом «Атлетико» Коке Роналду назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами. Издание, правда, отмечало, что заявление нельзя считать настоящим каминг-аутом. «Вполне возможно, что он говорил не всерьез, а просто ответил на оскорбление первое, что пришло в голову», — подчеркивали журналисты.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров