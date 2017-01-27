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27 января 2017
21:26  27 января 2017 0

Американские чиновники посчитали убытки от запрета русской водки. «Не откажемся от хорошего продукта»

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., водка, русские перцы
Американцы не хотят отказываться от русской водкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Убытки штата Нью-Гэмпшир от запрета продажи российского алкоголя могут оставить не менее двух миллионов долларов в год. Информацию russian.rt.com предоставил официальный представитель комиссии по алкоголю при правительстве штата Джей Пауэрс. От русской водки не намерены отказываться и американцы — они считают крепкий российский алкоголь лучшим в мире.

11 января депутат сената штата Нью-Гемпшир Джефф Вудберн предложил запретить продавать в магазинах штата русскую водку в ответ на кибератаки на политические институты США, в которых подозревают российских хакеров. Вудберн считает, что его законопроект лучший показатель настоящих санкций.

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В ответ на кибератаки из России американцам запрещают пить русскую водку

Комиссия, в которую входит Пауэрс, посчитала, что за 2016 год в Нью-Гэмпшире было продано российского алкоголя на 6,4 млн долларов, а чистая прибыль бюджета штата составила не менее 2 млн долларов. В разговоре с RT чиновник отметил, что алкогольную продукцию от российских производителей можно купить в 79 ликеро-водочных магазинах штата. На данный момент на прилавках Нью-Гэмпшира продается русской водки на 725 тысяч долларов.

Жители Нью-Гэмпшира считают, что запрет продажи российской алкогольной продукции — это «абсурдный ответ демократов на результаты президентских выборов». Они называют водку из России «золотым стандартом», говоря, что стоящая с ней по соседству французская водка «просто отвратительна». «Мы не собираемся отказываться от хорошего продукта вне зависимости от позиции сенаторов», — заявляют американцы.

Как выяснило издание, наиболее популярны среди американцев бренды Smirnoff, «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Царская», Zubrowka, Beluga, «Путинка».

В пятницу, 27 января, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа якобы подготовила указ о снятии санкций против России, об этом сообщает «Газета.Ru». Как написал в Twitter научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на источники в Белом доме, сейчас этот вопрос обсуждается перед телефонными переговорами Трампа и президента РФ Владимира Путина, которые состоятся в субботу, 28 января.

Нина Калинина
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