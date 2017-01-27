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27 января 2017
21:33  27 января 2017 0

В Белом доме назвали темы для переговоров Путина и Трампа

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин поговорит с американским президентом о террористахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать широкий круг вопросов, которые касаются обеих стран. Об этом сообщила советник президента США Киллиан Конвей.

«Они обсудят общие интересы двух стран, как работать вместе по вопросам, которые можно решить, а также борьбу с радикальным исламским терроризмом», — цитирует Конвей «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа запланированы на субботу, 28 января. Как ранее уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры стран намерены обменяться мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.

Нина Калинина
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