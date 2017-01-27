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27 января 2017
22:01  27 января 2017 0

Все праздники забудут. Украинцев лишают 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы

Цветы к 8 марта Курган, мимоза
Украинских женщин больше не будут поздравлять с 8 МартаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Украины намерены отменить в стране ряд праздников, которые напоминают об общей истории с Россией. Так из календаря у украинцев могут исчезнуть 8 Марта, 1 мая и День Победы. Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что календарь уже наполнен новыми украинскими национальными праздниками и наступила пора избавиться от советского прошлого.

«Все это требует определенного упорядочения. Нами уже разработан проект закона „О государственных праздниках в Украине“. В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос», — цитирует Владимира Вятровича «Газета.Ru».

Вятрович отметил, что на государственном уровне будут отмечаться только те события. которые оказались «для Украины как государства — День независимости, День Конституции…, а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого».

Украинский специалист напомнил, что страна уже безболезненно избавилась от такого праздника, как День защитника Отечества. который отмечается 23 февраля.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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