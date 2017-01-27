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27 января 2017
22:20  27 января 2017 0

Поймала попутку и уехала. Спасенная из Москвы-реки девушка покинула место ДТП

Скорая помощь, мигалка, скорая помощь
Девушка, упавшая в реку с автомобилем, отказалась от помощи медиковФото: depositphotos.com

Едва не утонувшая в своем автомобиле в Москве-реке девушка скрылась с места происшествия на попутке. После того, как автоледи вытащили из ледяной воды сотрудник ГИБДД и проезжавший мимо водитель, ее осмотрели врачи скорой помощи.

«После осмотра медиками ее отпустили домой», — рассказал источник «Федерального агентства новостей» в МЧС столицы. Девушка поймала попутный автомобиль и уехала с места происшествия.

ДТП, в результате которого внедорожник Subaru Forester пробил ограждение на Ростовской набережной и рухнул в Москву-реку, случилось вечером 26 января. На помощь девушке бросились полицейский и водитель, которые разбили в утонувшей машине лобовое стекло льдиной и достали автоледи.

Ранее в полиции Москвы сообщали, что девушку увезли в больницу медики. Сотрудника ДПС, который вытащил девушку из тонущей в Москве-реке машины, представят к государственной награде, отмечала «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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