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28 января 2017
27 января 2017
23:02  27 января 2017 0

В Барселоне ограничат поток туристов

В Барселоне не рады туристамФото: Наталия Вершинина © URA.RU

В центре Барселоны власти города ограничили поток туристов, сведения об этом содержатся в принятом городским советом плане туристической политики.

Согласно документу, Барселону поделят на четыре зоны, пишет «Газета.ру» со ссылкой на El Pais. Первая из них — исторический центр. Здесь планируют сократить число отелей. Во второй количество гостиниц останется прежним. Кроме того, создадут еще две зоны, где число мест размещения туристов увеличится.

В центре города отныне запрещено строительство гостиниц, власти Барселоны предлагают возводить их на окраинах. Также администрация запретила выдавать новые лицензии на размещение туристов.

Решение властей уже раскритиковали и горожане, и представители индустрии туризма. Новые инициативы, говорят противники плана, навредят экономике города, политике создания новых рабочих мест, отпугнут инвестиции и создадут правовую неопределенность.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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