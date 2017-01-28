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28 января 2017
27 января 2017
23:43  27 января 2017 0

Добрался-таки. Трамп поговорил с президентом Мексики по телефону

Дубровский Верхнем Уфалее. Челябинск., телефон, ретро
Телефонный звонок заменил личную встречуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Мексики Энрике Пена Ньето после того, как тот отказался от личной встречи.

Разговор продлился около одного часа, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press. Представители президентов обеих стран подтвердили факт беседы лидеров.

Ранее Трамп предложил президенту Мексики не приезжать в Вашингтон, если его страна собирается платить за постройку стены на границе между двумя странами. В ответ на это Энрике Пена Ньето отказался от запланированной личной встречи с американским лидером.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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