00:01 28 января 2017 9

Сам Сатурн предпочитает не рассказывать о своем прошлом Скрин видео RT

Миссисипского аллигатора по имени Сатурн, живущего в московском зоопарке, подозревают в связях с Третьим рейхом. Писатель Борис Акунин считает, что крокодил был питомцем чуть ли не самого Гитлера.

«Это миссисипский аллигатор, который в 1936 году был переправлен из США в Берлинский зоопарк и жил там чуть ли не в личном зверинце фюрера», — написал Акунин в своем блоге.

В московском зоопарке, пишет russian.rt.com, говорят, что на крокодила наговаривают. «Сам Сатурн предпочитает не обсуждать эту тему», — добавляют журналисты. При этом известно, что крокодила действительно передали СССР в 1946 году британские власти, а до этого он жил в берлинском зверинце. Но Сатурн все-таки, скорее всего, был не питомцем Гитлера, а лишь его современником.