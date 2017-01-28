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28 января 2017
27 января 2017
00:20  28 января 2017 21

Трамп заявил, что рано говорить о снятии санкций

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Президент США пока не собирался снимать санкцииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Пока говорить о снятии санкций в отношении России рано, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Американский лидер не стал называть темы, которые будут обсуждаться в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что о снятии санкций пока говорить рано, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Трамп добавил, что со всеми странами хотел бы иметь хорошие отношения, хоть и понимает, что это невозможно. Больше всего американский лидер стремится к хорошим отношениям с Китаем и Россией.

Наталия Вершинина
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