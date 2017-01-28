00:39 28 января 2017 14

Депутат из «Блока Петра Порошенко» отравился Фото: пресс-служба Президента Украины

У украинского депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко диагностировано тяжелое отравление ртутью, сейчас он проходит курс реабилитации. Об этом написал соратник Кононенко — депутат Алексей Гончаренко.

«Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко, — сообщил Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook. — Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное.

Сейчас Кононенко «проходит программу реабилитации, детокс-программу», отмечает «Газета.ру». По словам источника, это никак не повлияет на работу Кононенко в Раде. Ранее парламентарий заявил, что на него готовится покушение с территории России.