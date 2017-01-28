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28 января 2017
27 января 2017
00:39  28 января 2017 14

У соратника Порошенко — тяжелое отравление ртутью

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Депутат из «Блока Петра Порошенко» отравилсяФото: пресс-служба Президента Украины

У украинского депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко диагностировано тяжелое отравление ртутью, сейчас он проходит курс реабилитации. Об этом написал соратник Кононенко — депутат Алексей Гончаренко.

«Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко, — сообщил Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook. — Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное.

Сейчас Кононенко «проходит программу реабилитации, детокс-программу», отмечает «Газета.ру». По словам источника, это никак не повлияет на работу Кононенко в Раде. Ранее парламентарий заявил, что на него готовится покушение с территории России.

Татьяна Трушина
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