15:30 28 января 2017 0

Организаторы решили допускать только новичков Фото: Альберт Шамилов

Впервые на Урале туристы-водники соревнуются в искусстве управлять катамаранами в закрытом помещении. «Чемпионат» по технике водного туризма проходит в Первоуральске, во Дворце водных видов спорта. Водники соревнуются в двух дисциплинах — это «слалом» и «ралли».

«Это, конечно, уникально — начинать водный сезон в январе, — пошутил организатор соревнований, член правления Федерации спортивного туризма Свердловской области Сергей Мясников. — То, чем мы занимаемся, это знания и навыки, необходимые любому человеку. Может, поэтому они сегодня так популярны?»

По данным организаторов, на гонки заявилось порядка 100 человек из Екатеринбурга, Березовского, Арамили, Ревды, Первоуральска, Нижней Салды и Кургана. Особенность этих соревнований в том, что они рассчитаны на новичков: организаторы решили, что допустят к участию только «чайников», имеющих разряд не выше второго.