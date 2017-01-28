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28 января 2017
27 января 2017
Главные новости Свердловской области
12:06  28 января 2017 2

Павел Дацюк вошел в сотню величайших игроков НХЛ

Хоккей. Матч Звезд. г. Екатеринбург, дацюк павел
Павел Дацюк признан одним из лучшихФото: Алексей Колчин © URA.RU

Павел Дацюк вошел в сотню величайших игроков за всю историю НХЛ. Вместе с екатеринбуржцем в почетный список попали еще три россиянина.

В канун празднования столетия НХЛ пресс-служба Национальной хоккейной лиги огласила список из 100 наилучших за всю историю спортсменов. Кандидатуры отбирались специальной комиссией, в которую вошли 58 руководителей клубов, тренеров, игроков и спортивных журналистов.

В звездный список попал екатеринбургский хоккеист Павел Дацюк — бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион России. С 2001 по 2016 год спортсмен выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз».

Кроме Дацюка, звания «легенды НХЛ» удостоились еще три россиянина: Павел Буре, Сергей Федоров и Александр Овечкин. Как уточняет «Газета.ру», Овечкин стал одним из шести действующих игроков лиги, попавших в данный список.

Евгений Лазарев
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