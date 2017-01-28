{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 января 2017
27 января 2017
10:13  28 января 2017 26

Норвегия обвинила Россию в попытках давления на Нобелевский комитет

Порошенко так и не дождался премииФото: wikipedia.org

Норвегия обвинила Россию в попытках давления на Нобелевский комитет. Об этом сообщает информационная служба NRK Норвегии со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в 2015 году российская Служба внешней разведки пыталась помешать внести кандидатуру президента Украины Петра Порошенко в список лауреатов Нобелевской премии мира. Якобы с этой целью в некоторых российских СМИ было обнародовано липовое письмо от имени тогдашнего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, который отчитался о поддержке кандидатуры Порошенко со стороны США.

Как сообщает Russian.rt.com, также к секретарю Нобелевского комитета наведались два сотрудника российского посольства и полтора часа вели беседу.

В российском посольстве в Осло заявили, что встреча дипломатов с нобелевским секретарем была всего лишь визитом вежливости. «Газета.ру» добавляет, что в посольстве информацию о давлении на комитет назвали паранойей.

В данное время так и не известно, числился ли Порошенко среди кандидатов на получение Нобелевской премии мира, так как списки номинантов рассекречиваются спустя 50 лет после вручения. В 2015 году премию получил Квартет национального диалога в Тунисе, который пытается строить демократическое государство.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров